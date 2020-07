Bernard Tapie : Sortie rassurante à Saint-Tropez, avec sa femme Dominique

Depuis de longs mois, Bernard Tapie est atteint d'un double cancer, de l'oesophage et de l'estomac. Les nouvelles de l'homme d'affaires de 77 ans se sont faites rares ces derniers temps, mais on sait à présent qu'il se porte plutôt bien.

Mercredi 15 juillet 2020, Bernard Tapie a fait une sortie remarquée à Saint-Tropez. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille est apparu avec celle qui partage sa vie depuis de longues années et le soutient de toutes ses forces dans sa lutte difficile contre le cancer : son épouse Dominique. Le couple est apparu complice pour cette virée dans la célèbre ville de la Côte d'Azur qui continue d'attirer de nombreuses stars, même en période de crise sanitaire. M. Pokora et sa compagne américaine Christina Milian s'y trouvaient pas plus tard qu'hier, après être passés par la Corse.

Pour cette journée en ville, Bernard Tapie était élégant, vêtu d'un pantalon bleu marine et d'une chemise bleu clair, un pull sur ses épaules. Il semble déjà avoir bien profité du soleil de Saint-Tropez puisque son teint est particulièrement hâlé. En plus de s'être promenés sur le port, Dominique et Bernard Tapie sont allés dîner au restaurant, au Girelier. Le couple et ses amis ont quitté l'établissement à la nuit tombée.

Les dernières nouvelles de Bernard Tapie remontaient à fin mars dernier, lorsque sa fille Sophie (32 ans) s'était confiée au magazine Gala. L'état de santé de son père inquiétait tout particulièrement puisque plusieurs membres de la famille avaient été touchés par le coronavirus, dont son fils Stéphane. Sophie Tapie avait révélé que ses parents étaient confinés à la campagne. "On se Facetime tous les jours et je ne vois que leur nez et un oeil ! Ils ont un problème de cadrage... Ils sont au grand air, à la campagne. Ils me manquent beaucoup, moi qui suis toujours collée à eux... Mais on est une famille soudée, on ne se lâche pas et on ne lâche rien. Quant à l'état de santé de mon père, que vous dire sinon qu'il ne va ni mieux ni plus mal ?", avait-elle alors expliqué. L'air de la campagne et maintenant celui de Saint-Tropez semblent faire le plus grand bien à son papa.