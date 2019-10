Bernard Tapie malade : Nouvelles inquiétantes sur son cancer

Soigné depuis deux ans pour un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l'oesophage, Bernard Tapie a multiplié les traitements, s'accordant une pause de trois semaines le temps de son procès pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics" dans le litige qui l'oppose depuis de longues années au Crédit lyonnais. Aujourd'hui, il fait le point.

C'est auprès de son propre journal, La Provence, que Bernard Tapie a donné des nouvelles assez inquiétantes concernant sa lutte contre le cancer. Il s'est expliqué sur son absence de ces derniers mois et son éloignement des médias. "Comme je ne veux pas mentir, je n'avais pas envie de paraître devant eux pour leur dire : 'Ça ne va pas bien.' Maintenant, ça va mieux, donc je reviens dans le cycle de la télé. Mais l'été a été très dur, très très dur. On n'appelle pas ça une longue maladie par hasard", a-t-il admis.

L'ancien ministre, ancien businessman et même comédien, a toutefois toujours envie "d'essayer de donner le moral aux malades du cancer". Il est désormais soigné à l'institut Paoli-Calmettes de Marseille "grâce à une technique encore unique en France", affirme le journal.

Bernard Tapie, soutenu par sa femme et ses enfants, avait annoncé la rechute de son cancer au printemps dernier. Très affaibli par une perte de poids impressionnante et marqué par une voix fluette, il avait annoncé souffrir de nodules contaminés. "On va recommencer, la chimio, la radiothérapie. Ça fait partie des choses que l'on a lorsque l'on a le cancer. C'est moins grave que ce que je vois dans les séances de chimio, des petites jeunes femmes de 23, 40, 30 ans, avec des cancers, des enfants...", confessait-il sur le plateau de Punchline.

Dans cette épreuve, il y a une personne qui fait office de pilier pour Bernard Tapie : Dominique, sa femme depuis 1987. "Bernard est très inquiet pour la suite, car on ne sait pas de quoi elle sera faite. Il a toujours été très protecteur à mon égard et je sens qu'il est bien plus concerné par mon bien-être et celui des enfants que par le sien", confessait-elle à Paris Match en avril dernier. Nul doute que Bernard Tapie s'est organisé si le pire devait se produire.