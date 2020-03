Bernard Tapie confiné "au grand air, à la campagne" : sa fille raconte

Interviewée par le magazine Gala, la fille de l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille a accepté d'en dire un peu plus sur l'état de santé de Bernard Tapie en pleine pandémie de coronavirus. Malgré son tempérament de feu et son caractère de guerrier, celui qu'on surnomme le lion serait en effet particulièrement fragile face au Covid-19. Âgé de 77 ans et atteint d'un double cancer de l'oesophage et de l'estomac contre lesquels il se bat depuis quelques années, il doit rester particulièrement vigilant.

On ne se lâche pas et on ne lâche rien

D'autant qu'une partie de la famille Tapie est déjà touchée par le coronavirus. Il y a quelques jours, elle révélait notamment que son frère Stéphane avait attrapé le Covid-19. Elle explique : "Il l'a contracté deux jours avant ma nièce, alors qu'ils ne se sont pas vus, car il vit et est confiné chez lui à Asnières. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux, lui aussi. Quant à moi, je ne sais toujours pas comment j'ai pu y échapper." Alors, Bernard aurait-il pu être en contact avec l'un des membres de sa famille touché par le virus ? Heureusement, non. Soulagée, Sophie confie que son père est confiné avec son épouse Dominique à la campagne, loin de leurs enfants et donc, en toute sécurité. "On se Facetime tous les jours et je ne vois que leur nez et un oeil ! Ils ont un problème de cadrage... Ils sont au grand air, à la campagne. Ils me manquent beaucoup, moi qui suis toujours collée à eux... Mais on est une famille soudée, on ne se lâche pas et on ne lâche rien. Quant à l'état de santé de mon père, que vous dire sinon qu'il ne va ni mieux ni plus mal ?", a-t-elle expliqué à nos confrères de Gala. Une réponse en demi-teinte, mais qui se veut, tout de même, un peu rassurante.