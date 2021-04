Bernard Tapie : Les terribles conséquences de l'agression sur sa femme Dominique

Dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, Bernard Tapie et sa femme Dominique ont été cambriolés et agressés dans leur résidence secondaire dite Le Moulin de Breuil, à Combs-la-Ville. Une enquête est en cours et le célèbre businessman a donné des détails sur les malfrats et le déroulé de la soirée à la police. Alors que sa santé était déjà fragilisée par une lutte difficile contre le cancer, il se remet plus vite sur pied que son épouse...

Dans les pages du Point, Bernard Tapie a donné de ses nouvelles après l'agression dont il a été victime et qui lui avait valu des blessures notamment au visage. A 78 ans, il garde l'esprit combatif qui l'anime depuis toujours dans d'adversité. "Je subis depuis des années un acharnement judiciaire sans précédent si j'en crois mes avocats, qui m'assurent n'avoir jamais assisté à un pareil scandale [à partir du mois de mai se tiendra son procès en appel pour escroquerie et détournement de fonds publics, NDLR]. Ajoutez à cela quatre ans d'un combat quotidien contre un cancer pour lequel on me donnait deux ans à deux ans et demi d'espérance de vie. Ajoutez enfin les événements avec violence dont ma femme et moi avons été les victimes il y a quinze jours. Il n'y a pas de surhomme, c'est très dur à vivre. Moi, je n'en ressens physiquement que très peu de choses. Et moralement encore moins. Au contraire de ma femme", a-t-il déclaré.

En effet, selon l'ex-patron de l'OM, sa femme Dominique subit des conséquences de leur agression ; elle avait été frappée et tirée par les cheveux dans toute la maison par les cambrioleurs afin de leur montrer un coffre-fort qui n'existait pas puis avait réussi à donner l'alerte via leur système de sécurité... "Ils l'ont rouée de coups pendant près d'une demi-heure. La pauvre en a perdu le sommeil. Elle va être obligée d'avoir recours à des traitements psychologiques. Et ça, je le vis très mal", a ajouté Bernard Tapie, qui est marié à Dominique depuis 1987. Ensemble, ils ont eu deux enfants : la chanteuse Sophie Tapie et Laurent.

Le cambriolage aurait pu être encore pire puisque Bernard Tapie et sa femme avaient prévu de recevoir une partie de leur famille dans leur maison de campagne - d'ordinaire ils habitent un hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris. "Rétrospectivement, j'ai eu peur. Mon fils Laurent, sa femme et leurs deux gamins devaient venir dormir chez nous cette nuit-là. Le programme a changé. Le lundi de Pâques, j'ai réuni toute la famille. Je leur ai dit : 'Tout cela est arrivé un week-end pascal. C'est un signe. Ce sont les clous de ma croix. Et je veux croire que, le 10 mai, ce sera ma résurrection !'", a ajouté l'homme d'affaires. Le temps lui dira s'il a vu juste.

L'interview intégrale de Bernard Tapie est à retrouver dans Le Point, édition du 22 avril 2021.