"Il ne peut pas aller bien" : Sophie Tapie donne des nouvelles alarmantes de son père Bernard

Bernard Tapie a annoncé qu'il était atteint d'un cancer de l'estomac en septembre 2017, avant d'ajouter que son oesophage été également touché. Forcément, depuis ces confessions sanitaires, l'homme d'affaires de 78 ans est au coeur de bien des inquiétudes. Un phénomène qui s'est encore un peu accéléré quand son fils Stéphane, issu de son premier mariage avec Michèle Layec, a conseillé à quiconque de profiter de ses proches, dans une vidéo partagée sur les réseaux en septembre, "avant qu'il ne soit trop tard". Une alerte rouge concernant l'état de santé de papa ?

Invitée par Bruce Toussaint sur BFMTV, pour assurer la promotion de son album 1988, Sophie Tapie a, à son tour, accepté de prendre la parole à ce propos. Si les nouvelles qu'elle a donné sont un peu moins affolantes, elles laissent tout de même présager le pire. "Il va comme quelqu'un atteint d'un cancer en stade IV, a simplement expliqué la chanteuse de 33 ans. Il ne peut pas aller bien. C'est toujours compliqué mais bon, il faut avancer, c'est comme ça, on le fait pour lui aussi."

Mais j'avais tellement peur de regretter de ne pas le faire

Dans l'album 1988, Sophie Tapie dédie une chanson à son père intitulée Le Phénix. Un geste artistique qu'elle a voulu faire avant qu'il ne soit éventuellement trop tard, pour dire à son père qu'elle l'aime, simplement. Et ce cadeau, Bernard Tapie a préféré le découvrir seul, pudiquement, enfermé dans sa chambre face à un écran. "J'ai beaucoup réfléchi, ça n'a pas été une décision prise sur un coup de tête, dévoile la jeune artiste. Mais j'avais tellement peur de regretter de ne pas le faire. C'était plus un choix de coeur qu'un choix résonné. C'est déjà très compliqué de se faire un nom et un prénom dans ce métier. Ça fait dix ans que je fais ça, c'était un peu me tirer une balle dans le pied, alors que maintenant j'ai ma place. Mais c'était un choix du coeur..."