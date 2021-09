Bernard Tapie au plus mal ? Message inquiétant de son fils Stéphane

Stéphane Tapie continue de prendre le plus grand soin de son père, qui souffre d'une tumeur derrière la tête, ainsi que d'un cancer de l'estomac et de l'oesophage. "Physiquement, il ne va pas bien mais il tient le coup moralement. Il est extrêmement combattif et extrêmement fort. C'est ce qui le fait tenir. Normalement avec son cancer, il tient seulement six mois mais là ça fait trois ans (...) Son état de santé est très préoccupant, les chances statistiques sont épouvantables, mais mon père est un homme hors norme qui déjoue les pronostics", apprenait Laurent, le plus jeune fils de Bernard Tapie, en mai dernier.