Mort de René Malleville : M. Pokora lui rend un bel hommage, "Repose en paix"

René Malleville, décédé à l'âge de 73 ans, avait révélé souffrir d'un cancer en août dernier. Son état de santé suscitant des inquiétudes, il était sorti du silence. "Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain, on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio, avait-il confié. Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup. Merci encore les potos." M. Pokora lui avait, à cette époque, apporté son soutien.

Mais il y a quelques jours, René Malleville avait fait savoir que son état de santé s'était dégradé. "Je m'adresse aux millions de messages reçus, qui me font trop de bien, mais excusez moi je ne peux répondre à tous. Sachez que vous me donnez un courage incroyable, j'en ai besoin dans ces moments-là. Pensez bien que je ne me trouve pas au mieux, je vous embrasse à tous", avait-il publié sur son compte Twitter suivi par plus de 140 000 abonnés.

La famille de Touche pas à monde, dont il fera éternellement partie, lui a très rapidement rendu hommage, Cyril Hanouna avouant être dévasté par la triste nouvelle.