René Malleville (TPMP) malade : "Il est temps de vous dire la vérité..."

René Malleville n'est pas près de reprendre ses activités professionnelles. Déjà en retrait du plateau de Touche pas à mon poste depuis son départ fracassant il y a plusieurs mois, où il officiait en tant que chroniqueur, l'homme de 73 ans ne peut désormais plus assurer sa rubrique pour le média Le Phocéen qu'il présente depuis 2012. La raison ? René Malleville est malade. C'est le site sportif qui avait d'abord fait ces révélations le 11 août dernier. On apprenait alors qu'il était "actuellement touché par des problèmes de santé qui méritent des examens plus poussés". "Toute l'équipe te souhaite le meilleur René. Reviens-nous vite, tonton !", lui adressait en conclusion Le Phocéen, préoccupé par son état.

Après quoi, le fan invétéré de l'Olympique de Marseille a annoncé qu'il confiait son compte Twitter à l'un de ses amis. Mais ce mardi 18 août, René Malleville était finalement bien de retour et a lui-même pris la parole sur la plateforme sociale pour partager une bien triste nouvelle. "Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain, on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio", a-t-il avoué. Et pour lui de rassurer : "Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup. Merci encore les potos."