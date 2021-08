René Malleville (TPMP) "touché par des problèmes de santé" : examens poussés pour l'ex-chroniqueur

Les nouvelles sont inquiétantes. Le 9 août 2021, Le Phocéen a annoncé que la santé de René Malleville n'était pas au beau fixe.

L'homme de 73 ans s'est éloigné des plateaux télévisés depuis son départ (fracassant) de Touche pas à mon poste en novembre 2020, où il officiait en tant que chroniqueur depuis mars de la même année. C'est sur Le Phocéen, média pour lequel il travaille depuis la fin des années 2000, que les fans de l'Olympique de Marseille pouvaient le retrouver. Depuis 2012, il propose La minute de René au cours de laquelle il analyse chaque match de l'OM. Mais surprise, aucune vidéo de lui à la suite de la victoire de l'équipe contre Montpellier, le 8 août dernier. Et pour cause, il n'était pas en état de travailler.

Le site a précisé que René Malleville est "actuellement touché par des problèmes de santé qui méritent des examens plus poussés". Des soucis assez importants pour qu'il ne puisse pas assurer sa rubrique. Et, "fidèle à ses valeurs de transparence", il a demandé au Phocéen d'expliquer la situation. "Aussi, toute l'équipe du Phocéen adresse ses sincères et chaleureux voeux de rétablissement à René Malleville. Parce que la communauté des supporters olympiens est une grande famille, toute l'équipe te souhaite le meilleur René. Reviens-nous vite, tonton", a conclu le site.

En attendant son retour, René Malleville a confié son compte Twitter à l'un de ses amis.