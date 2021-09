René Malleville : Mort du chroniqueur de Touche pas à mon poste

En août dernier, alors que son état de santé préoccupait, René Malleville avait choisi de s'exprimer sur Twitter pour dire la vérité. "Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain, on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio, avait-il avoué, tout en voulant se montrer rassurant. Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup. Merci encore les potos."

Mais les toutes dernières qu'il avait données n'étaient malheureusement pas bonnes. "Je m'adresse aux millions de messages reçus, qui me font trop de bien, mais excusez moi je ne peux répondre à tous. Sachez que vous me donnez un courage incroyable, j'en ai besoin dans ces moments-là. Pensez bien que je ne me trouve pas au mieux, je vous embrasse à tous", avait-il publié sur son compte suivi par plus de 140 000 abonnés.