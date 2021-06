Bernard Tapie soulagé : une bataille gagnée, la Justice fait preuve de compassion

"La justice française a voulu apaiser les choses face à la maladie d'un homme". Voilà ce qu'a assuré le bâtonnier Philippe Barthélémy à Var-Matin, le jeudi 17 juin 2021. Bernard Tapie est ainsi autorisé a résider dans sa villa de Saint-Tropez, La Mandala. "Un véritable soulagement" pour l'homme d'affaires, comme l'expliquent nos confrères.

Jeudi, la justice française a fait preuve d'humanité et de compassion face à la progression de la maladie de Bernard Tapie. Dans un entretien avec l'ancien patron de l'OM, Paris Match décrivait "de nouvelles tumeurs, qui ne se soignent pas toutes de la même façon, sont apparues sur la peau, les reins, l'abdomen, le cerveau". Surtout, Bernard Tapie et son épouse Dominique avaient été cambriolés et agressés au sein de leur domicile de Combs-la-Ville en avril dernier.

Contrairement aux souhaits de la société de droit luxembourgeois SREI, en situation de faillite, le couple peut désormais légalement résider au sein de La Mandala, lieu qu'ils affectionnent particulièrement. Le liquidateur de la société SREI estimait que Bernard et Dominique Tapie occupaient les lieux sans droit ni titres. Cependant, un bail oral d'une durée de six ans avait été accepté. Un contrat approuvé par le juge des référés.

Voilà un ennui en moins pour Bernard Tapie, qui en plus de combattre la maladie mène une lutte judiciaire. Depuis quatre ans, l'ancien ministre espère obtenir gain de cause dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Son fils Laurent Tapie déplorait d'ailleurs que la justice refuse un second report du procès en appel, en raison de l'aggravation de la maladie de son père. "Physiquement, il ne va pas bien mais il tient le coup moralement. Il est extrêmement combattif et extrêmement fort. C'est ce qui le fait tenir. Normalement avec son cancer, il tient seulement six mois mais là ça fait trois ans", déplorait-il sur BFMTV en mai dernier.

Pourtant gravement malade et cantonné à rester alité huit heures par jour, Bernard Tapie continue d'impressionner par son énergie et sa rage de vivre. Il suit désormais un nouveau protocole de soins, toujours avec l'espoir de s'en sortir un jour.