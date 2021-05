Bernard Tapie, son cancer s'aggrave : l'énorme coup de gueule de son fils qui porte des accusations

Mardi 25 mai, le procès en appel de Bernard Tapie dans le cadre de l'arbitrage polémique en sa faveur survenu en 2008, s'est donc tenu sans lui ni ses avocats. La justice avait refusé la demande de nouveau report de l'ancien patron de l'OM, très affaibli par la lutte contre le cancer et qui a découvert de nouvelles tumeurs. Laurent Tapie, son fils, est extrêmement en colère.

Invité de BFMTV le mercredi 26 mai, Laurent Tapie a poussé un coup de gueule contre la justice. "Je trouve ça hallucinant qu'on ne reporte pas le procès de trois ou quatre mois (...) Physiquement, il ne va pas bien mais il tient le coup moralement. Il est extrêmement combattif et extrêmement fort. C'est ce qui le fait tenir. Normalement avec son cancer, il tient seulement six mois mais là ça fait trois ans", a assuré le fils de Bernard Tapie. L'homme d'affaires et ancien ministre, aujourd'hui âgé de 78 ans, souffre d'un cancer ayant touché l'oesophage et l'estomac. Il est passé par plusieurs phases, notamment des essais cliniques inédits en Belgique, puis des traitements en France. La voix faible et des kilos en moins, il avait toutefois juré vouloir tout faire pour pouvoir assister aux journées de son procès en appel. Malheureusement, ce ne sera pas le cas.