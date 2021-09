Sophie Tapie "piégée" dans TPMP : son frère Stéphane monte au créneau, Cyril Hanouna intervient

Mardi 28 septembre 2021, Cyril Hanouna a reçu Sophie Tapie sur le plateau de Touche pas à mon poste à l'occasion de la promotion de son nouvel album 1988 (sorti le 24 septembre dernier). Mais la jeune femme de 33 ans n'a pas échappé à des images sur le documentaire sur son papa Bernard Tapie, qui se bat contre un double cancer de l'oesophage et de l'estomac depuis 2017, qui sera diffusé ce mercredi. Une situation qui a créé un malaise sur le plateau, provoquant ainsi la colère de Stéphane Tapie.

Après avoir découvert la séquence, le fils de Bernard Tapie n'a en effet pas manqué de réagir sur son compte Twitter, afin de défendre sa soeur. "Il y a certaines choses qui peuvent se régler sur les réseaux!!!! Et d'autres qui se règlent face à face @TPMP @Cyrilhanouna #TouchePasMaFamille", a-t-il écrit. Touché par la situation, le présentateur de 47 ans a fait savoir qu'il avait eu une discussion avec Stéphane à la suite de l'émission : "Les chéris je viens d'échanger avec @TapieStephane qui est comme mon grand frère depuis des années et je lui ai que la réponse de Sophie m'a rendu un peu maladroit et j'éprouve une grande tristesse car je l'aime vraiment. Stéphane et moi on se voit demain car un ami c'est important", a-t-il tweeté.