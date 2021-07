Bernard Tapie et sa femme Dominique : le couple s'oppose sur le sujet de la mort

Bernard Tapie a expliqué qu'il avait demandé l'avis de son épouse, Dominique, qui partage sa vie depuis trente-quatre ans, quant à cette importante et épineuse décision. "Je lui disais : 'Que penses-tu si, à un moment donné, que je ne peux plus supporter les douleurs au point d'être mis dans un état comateux, d'anticiper le rendez-vous définitif ?' Elle m'a répondu : 'Moi, non.'

L'an prochain, l'interprète de Je t'interdis pourra voir une série, Wonderman inspirée de sa vie rocambolesque, être portée sur petit écran. Ce projet signé Tristan Séguéla et Olivier Demangel, verra Laurent Lafitte dans la peau du jeune Tapie. Un choix de casting qui n'a pas enchanté l'intéressé. "J'étais contre. C'est le fils d'un copain. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n'est pas très bien. (..) Qu'il y ait des documentaires, c'est autre chose, mais emprunter mon nom, c'est un peu lourd", expliquait-il à Var-Matin.