Bernard Tapie : Son histoire d'amour magique avec sa femme Dominique, son pilier éternel

À 19 ans, Dominique Mialet-Damianos rencontre pour la première fois celui qui allait devenir l'amour de sa vie : Bernard Tapie. Déjà fiancée à l'époque, elle s'occupe des affaires du Boss et travaille en tant que secrétaire d'une de ses entreprises. De son côté, l'homme d'affaires est marié et père de deux enfants (Nathalie et Stéphane). Pourtant, le coup de foudre est plus fort que tout et ils décident chacun de tout quitter pour vivre leur idylle au grand jour. En 1974, Dominique donne naissance à Laurent. Le 23 mai 1987, elle dit oui à Bernard au cours d'un somptueux mariage à Corfou, en Grèce. L'année suivante, elle donne naissance à Sophie.

"Quand on sait ce que la vie m'a réservé, je remercie Dieu de m'avoir fait rencontrer cette femme qui m'a fait traverser ces épreuves d'une manière inégalable" confiait Bernard Tapie au Parisien en 2010. Mère au foyer à la tête d'une famille recomposée, la femme de l'ombre a toujours soutenu son époux envers et contre tout. Son isolement à la prison de la Santé en 1987, son incarcération à Luynes, sa bataille judiciaire avec le Crédit Lyonnais,... Dominique Tapie a été d'un soutien sans failles pour celui qu'elle considérait comme son âme soeur. "L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut expliquer. Cet amour, toujours aussi fort, s'est aussi transformé en amitié avec les années" confiait-elle en 2019 à Paris Match. Et lorsque le couple est agressé en pleine nuit par des cambrioleurs en avril 2021 à Combs-la-Ville, c'est Dominique qui parvient à se défaire de ses liens pour aller donner l'alerte chez une voisine.

Ultime épreuve pour le couple : la maladie de Bernard Tapie. Depuis 2017, l'actionnaire principal de La Provence avait annoncé se battre contre un cancer de l'estomac et de l'oesophage qui semblait s'être généralisé. Après un combat acharné contre la maladie, l'ancien homme politique avait évoqué l'idée de recourir à l'euthanasie si ses souffrances s'avéraient trop terribles et en avait discuté avec sa femme. "Je lui disais : 'Que penses-tu si, à un moment donné, que je ne peux plus supporter les douleurs au point d'être mis dans un état comateux, d'anticiper le rendez-vous définitif ?' Elle m'a répondu : 'Moi, non'" expliquait-il via une interview retransmise sur la chaine LCI en juillet 2021. Dans la famille Tapie, on se bat jusqu'au bout. Pas de doutes, le Lion avait trouvé en Dominique sa lionne.

Bernard Tapie est décédé le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans.