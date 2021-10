Bernard Tapie : Qui sont ses quatre enfants Stéphane, Nathalie, Laurent et Sophie ?

En 1987, Bernard Tapie a épousé Dominique avec laquelle il a eu deux enfants : Laurent (né en 1974) et Sophie (née en 1988). Dans les années 2000, Laurent Tapie a travaillé en tant que consultant chez McKinsey avant de se lancer dans les paris sportifs en ligne avec Free-goal.com et Livebetting.com. En avril 2009, Laurent Tapie a fondé avec son père la société BLT Développement avec le site Bernardtapie.com. Ce site de commerce en ligne a pour but de redonner du pouvoir d'achat aux Français et de leur permettre de faire des économies sur des produits qui ont été achetés en gros. Il y a quelques années, il a été nommé à la tête de l'équipe éditoriale multimédia du quotidien régional La Provence grâce à son père qui en est l'actionnaire principal et qui souhaite développer ce pôle. Lors d'une prise de parole en 2013, Bernard tapie aurait déclaré avoir ainsi engagé "le meilleur de France dans ce domaine".

Passionnée de musique, Sophie Tapie a toujours souhaité travailler dans cet univers artistique et a notamment participé à The Voice, sur TF1, en 2013. Récemment, elle a sorti son dernier album baptisé 1988.