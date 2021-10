Mort de Bernard Tapie : Emmanuel et Brigitte Macron "touchés" par sa disparition

Bernard Tapie a eu toujours l'espoir de vaincre le double cancer (de l'estomac et de l'oesophage) contre lequel il se battait depuis plusieurs années. Ce combat, l'homme d'affaires aux innombrables vies l'a malheureusement perdu.

Ce dimanche matin, la famille de Bernard Tapie a annoncé son décès. Il avait 78 ans. "Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de coeur", a fait savoir sa famille dans un communiqué transmis à La Provence, titre de presse cher à la famille Tapie.

Très rapidement, les hommages se sont succédés, ceux des proches, avec son fils Stéphane, mais aussi ceux de la classe politique. L'Elysée a publié un communiqué faisant part de la tristesse d'Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron. "Le Président de la République et son épouse sont touchés par le décès de Bernard Tapie, dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français. À sa famille et à ses proches, ils adressent leurs condoléances respectueuses", peut-on lire à la vie du long communiqué publié sur le site officiel de l'Elysée.

Le texte retrace également le parcours de l'homme aux "mille vies". De sa naissance dans le 20e arrondissement de Paris à son entrée dans le monde des affaires, tel "Rastignac". Sans oublier bien sûr le sport : "Hâbleur, charismatique, séduisant, Bernard Tapie fut aussi ce grand patron d'équipes sportives qui en conduisit quelques-unes à la légende." Et puis la politique et le monde des médias aussi.

Le communiqué se conclut sur la combativité de Bernard Tapie, un homme "à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu'à ses derniers instants."

Brigitte Macron au chevet de Bernard Tapie

Peu de temps après la mort de Bernard Tapie, BFMTV a révélé que Brigitte Macron s'est rendue auprès de Bernard Tapie il y a quinze jours.

Affecté par la mort de Jean-Paul Belmondo (survenue le 6 septembre dernier), Bernard Tapie avait voulu se rendre à la grande cérémonie d'hommage organisée aux Invalides et à ses obsèques en l'église de Saint-Germain-des-Prés. Malheureusement, son état s'était dégradé et il n'avait pu y assister.

En mai dernier, alors qu'elle était en déplacement, Brigitte Macron avait eu des mots bienveillants pour Bernard Tapie. "Il se bat tous les jours donc je l'écoute. Je suis très admirative de ceux qui ne cèdent jamais. C'est le combat de sa vie et là en ce moment c'est difficile", avait déclaré la première dame au micro de RTL.