Diaporama Mort de Bernard Tapie : Emmanuel et Brigitte Macron "touchés" par sa disparition

Mort de Bernard Tapie : Emmanuel et Brigitte Macron "touchés" par sa disparition

Le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte - Arrivées en l'église Saint-Sulpice pour les obsèques de l'ancien président de la République Jacques Chirac à Paris. Un service solennel sera présidé par le président de la République. © Dominique Jacovides / Bestimage

Exclusif - Bernard Tapie, nouveau parrain des étudiants en médecine, en compagnie de sa femme Dominique et de Christian Estrosi (maire de Nice) participe à la rentrée solennelle de la faculté de médecine de Nice.

Emmanuel Macron (président de la Republique ) et Brigitte Macron (première dame) lors de l'hommage national rendu à Daniel Cordier aux Invalides à Paris le 26 novembre 2020. © Federico Pestallini / Panoramic / Bestimage

Bernard Tapie avec sa femme Dominique et sa fille Sophie - Avant-première de 'Salaud on t'aime' à l'UGC Normandie sur les Champs-Elysées à Paris le 31 mars 2014.

10 / 24

Le président de la république Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron - Le Président de la République s'est rendu sur le site Richelieu, berceau historique de la Bibliothèque nationale de France (BnF), mardi 28 septembre 2021, à l'occasion de la livraison du chantier de rénovation et de transformation qui aura duré dix ans, et du 300ème anniversaire de l'installation des collections royales dans ces murs. © Stephane Lemouton / Bestimage