Obsèques de Jean-Paul Belmondo : Paul, Victor, Stella... L'émotion de la famille à l'église

La France entière s'est émue de la disparition de Jean-Paul Belmondo, le 9 septembre 2021, lors de l'hommage national organisé aux Invalides par l'Elysée et la famille de l'acteur. Dès le lendemain, le cercueil du comédien magnifique a rejoint l'église de Saint-Germain-des-Près de Paris pour que soit accomplie la cérémonie de ses obsèques. La crémation, elle, se déroulera ensuite dans la stricte intimité familiale.

Il est temps, pour Jean-Paul Belmondo, de tirer son ultime révérence. Après avoir prononcé des mots particulièrement émouvants aux Invalides, son petit-fils Victor s'est donc rendu, avec le reste de son clan, dans le sixième arrondissement de notre capitale. Autour de lui, outre la foule de proches, d'amis et de consoeurs et confrères de Bebel, le jeune acteur a pu compter sur le soutien de Florence, Paul et Stella - accompagnée de sa maman, Natty Tardivel -, les trois enfants du disparu, ainsi que de ses petits-enfants, Annabelle, Christopher, Nicolas, Alessandro et Giacomo.

Il s'est éteint tranquillement

Jean-Paul Belmondo est mort le 6 septembre 2021. "Il était très fatigué depuis quelques temps, confiait son avocat et ami de longue date Me Michel Godest à l'AFP, confirmant la terrible nouvelle. Il s'est éteint tranquillement." Connu pour son rire tonitruant et sa gouaille superbe, l'acteur de 88 ans avait perdu une partie de sa fougue en fin de vie. Michel Drucker, qui le côtoyait depuis plus de 50 ans, assure qu'il restait malgré tout un petit plaisantin, même si ses forces s'envolaient au fil des jours. "Jean-Paul n'aurait pas aimé qu'on fasse la gueule aujourd'hui, confiait-il à Gala le jour de l'hommage national. Je suis allé le voir il y a pas si longtemps, il ne parlait pas beaucoup, mais il prenait le temps de déconner encore..."