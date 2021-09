Mort de Jean-Paul Belmondo : l'acteur "ne parlait plus beaucoup" en fin de vie

On savait que Jean-Paul Belmondo était parti paisiblement, comme son avocat, Me Michel Godest, l'avait confié à l'AFP le jour de sa mort. L'acteur avait également partagé un dernier moment avec Alain Delon, plein de rires et de conversations poignantes. Mais il semblerait que, sur la fin, sa verve ait perdu de l'éclat. "Jean-Paul n'aurait pas aimé qu'on fasse la gueule aujourd'hui, rappelle Michel Drucker. Je suis allé le voir il y a pas si longtemps, il ne parlait pas beaucoup, mais il prenait le temps de déconner encore." Pendant longtemps, Jean-Paul Belmondo et Michel Drucker ont partagé de longues promenades en vélo. L'un d'eux pédale désormais tout là-haut...