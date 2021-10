Mort de Bernard Tapie : "Il refusait les antidouleurs" et voulait "vivre avec le cancer", révélations

Bernard Tapie savait qu'il ne guérirait pas il y a longtemps, mais son médecin fait part dans Le Parisien de la "stratégie" de survie de son patient : "Son but, c'était de vivre avec son cancer et d'en faire une maladie chronique. Il y a quinze ans, avec ce cancer, la survie aurait été de moins de six mois."

Au mois de juin dernier, son ami Franz-Olivier Giesbert avait publié un livre sur l'ancien président de l'Olympique de Marseille, intitulé Bernard Tapie, Leçons de vie, de mort et d'amour. Il était l'invité ce lundi de la matinale de RMC. Intime de l'homme, il explique à quel point il s'est battu, dès son enfance : "C'est quand même une vie qui commence dans un taudis de 20 mètres carrés au Bourget. Ils y vivaient à 4, avec ses parents et le frère cadet. C'est donc l'ascension sociale absolument fulgurante. Je dirais un gavroche de banlieue. (...) Il y a eu des hauts, des bas. C'est les montagnes russes." Personnalité clivante qui a fait face à la justice, il y a une chose que personne ne peut lui enlever, c'est son esprit combatif. A tel point qu'au plus dur de la maladie, "il refusait les antidouleurs", ajoute l'écrivain et journaliste.