Mort de Bernard Tapie : Sa veuve Dominique, une mère "stricte" pour leurs enfants

Bernard Tapie est mort le 3 octobre 2021, laissant derrière lui un clan éploré. Sa femme Dominique est désormais celle sur laquelle veille les enfants. Dans les pages d'un hors série du Parisien, consacré au défunt touche-à-tout du show business, on découvre un peu plus la place que prenait la seconde épouse de Nanard au sein de la famille.

En 1987, Bernard Tapie épouse en secondes noces Dominique Mialet-Damianos - une employée de son empire industriel - à Corfou, en Grèce. Une histoire d'amour qui donnera naissance à deux enfants : Sophie (née en 1987) et Laurent (né en 1974). "Elle était très aimante mais stricte, elle ne voulait pas qu'ils se comportent comme des enfants de star", raconte un proche. Il faut dire que les enfants de Bernard Tapie ont traversé eux aussi tous les hauts et les bas de la vie de leur célèbre papa, lequel a connu la gloire et la richesse possédant tour à tour une villa dans le Sud, un hôtel particulier dans le 7e arrondissement de Paris ou encore un mythique bateau... Mais le clan a aussi connu les huissiers et la justice qui vient frapper à la porte.

Faisant en sorte que ses enfants gardent les pieds sur terre, il faut toutefois préciser que Sophie et Laurent ont grandi dans un confort matériel plus important que la moyenne. Ainsi, la jeune femme, chanteuse et comédienne, a notamment étudié "dans les meilleures écoles en Angleterre" et Laurent est lui passé par une école de commerce.

Dominique, qui endossait aussi le rôle de belle-mère pour Stéphane (né en 1969) et Nathalie (née en 1968), les premiers enfants de Bernard Tapie et sa défunte épouse Michèle Layec, avait donc un rôle central. "Comme toutes les femmes, je suis le pilier du foyer", avait-elle un jour confié à Paris Match. Un pilier qui, contrairement à son mari, aimait rester dans l'ombre et avait ainsi menacé Bernard de rupture s'il retentait une aventure politique à Marseille !

Dominique, qui a récemment été traumatisée par la violente agression dont son défunt mari et elle ont été victimes dans leur résidence secondaire, fera ses adieux à Bernard le 8 octobre lors de ses obsèques dans la cité phocéenne.