Bernard Tapie en grande souffrance avant sa mort : une "délivrance" pour son fils Stéphane

Bernard Tapie a longtemps combattu de façon admirable ce cancer, dont il a annoncé souffrir en septembre 2017. L'homme d'affaires, mort dimanche 3 octobre, s'est battu jusqu'au bout contre ce cancer qui a fini par se généraliser et qui l'a emporté à 78 ans. Toujours optimiste dans ses interviews, le père de quatre enfants a toujours souhaité donner une image forte de lui et, même affaibli par la maladie, il a su garder cette stature qui a fait sa marque de fabrique.

Parmi ses enfants, Bernard Tapie s'est souvent montré proche de Stéphane, l'un de ses fils aujourd'hui âgé de 52 ans. Ce dernier a bien voulu se confier au micro de BFMTV sur la douleur de la perte de son père et les derniers instants avec la famille. "Toute la famille était réunie autour de lui, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants, et il est parti paisiblement", a révélé celui qui voyait son père mort comme un "phénix".

C'était surtout très difficile pour lui, donc c'est bien qu'il soit parti paisiblement

Visiblement très touché par le départ de son père, Stéphane Tapie a néanmoins évoqué "la délivrance" de son père. "C'était très difficile, surtout pour lui, et nous de le voir comme ça, évidemment. Comme tout enfant voit son père ou toute femme voit son mari, c'était très compliqué. Mais c'était surtout très difficile pour lui, donc c'est bien qu'il soit parti paisiblement", assure-t-il.