Bernard Tapie en a "chialé" : le businessman pleure le Phocéa et ses "meilleurs souvenirs"

Le Phocéa, mythique quatre-mâts de 72 mètres qui a appartenu à plusieurs grandes fortunes dont l'homme d'affaires Bernard Tapie, a coulé au large de la Malaisie quelques jours après avoir pris feu, ont confirmé les autorités du pays. Touché, son ancien propriétaire a réagi avec émotion.

Les garde-côtes malaisiens ont indiqué que le Phocéa a sombré vendredi 19 février au matin à proximité de l'île touristique de Langkawi, au lendemain d'un incendie. "Nous avons réussi à maîtriser l'incendie mais le feu a causé des dommages à la coque qui ont peut-être fait couler le yacht", a expliqué Mohamad Zawawi Abdullah, un haut responsable des garde-côtes malaisiens. Il a précisé qu'une enquête avait été ouverte afin de connaître les causes de l'incendie et a précisé que sept membres d'équipage ont été sauvés par les secours.

Construit à Toulon pour le navigateur Alain Colas en 1976, le yacht est surtout connu pour avoir appartenu à Bernard Tapie dans les années 1980 et 1990. L'ancien ministre et homme d'affaires aujourd'hui âgé de 78 ans et qui lutte contre le cancer s'est dit très touché par cette fin tragique. "J'en ai chialé tellement c'est triste (...) Tous mes meilleurs souvenirs, sportifs, humains, économiques, sont nés sur ce bateau. Il y a beaucoup de gens qui étaient très heureux de faire un tour à bord du Phocéa", a-t-il confié à l'AFP. Bernard Tapie avait découvert ce bateau en 1982 en Polynésie et en était "tombé fou amoureux" le rachetant alors à la veuve d'Alain Colas.

Bernard Tapie, qui avait voulu à l'époque faire du Phocéa un "bateau extrêmement performant et extrêmement confortable" avec en tête de battre le record de la traversée de l'Atlantique d'Ouest en Est datant de 1905, avait été contraint de le ventre en 1997. Après sa faillite, il l'avait ainsi vendu la femme d'affaires et jet-setteuse Mona Ayoub pour 36,5 millions de francs (7,5 million d'euros au prix actuel). Elle-même l'avait revendu en 2010.