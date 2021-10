Emmanuel Macron footballeur : un but marqué devant son épouse Brigitte

Un penalty inscrit pour le président. Emmanuel Macron a foulé la pelouse du stade Léo-Lagrange de Poissy (Yvelines) en compagnie de Robert Pirès, Christian Karembeu, Laure Boulleau, Arsène Wenger, Alain Giresse, Claude Puel, Nicolas Douchez, Rudi Garcia, ou encore Sidney Govou pour un match de football. Face à une équipe de personnalités, une équipe de soignants du centre hospitalier intercommunal (CHU) de Poissy Saint-Germain-en-Laye.

Emmanuel Macron a marqué un but par penalty devant son épouse Brigitte Macron, en tribunes, lors de cette victoire (6-1) contre le personnel de l'hôpital, au bénéfice de la Fondation des Hôpitaux, dont la première dame est présidente et organisatrice de l'opération Pièces jaunes. Le président portait le numéro 3 et évoluait au poste de milieu défensif avant de marquer et d'être remplacé, uniquement à la 75e minute, par le journaliste Smaïl Bouabdellah. Après la rencontre, un dîner s'est tenu à l'Elysée pour fêter les 50 ans du Variétés Club de France.

Emmanuel Macron a profité de cette rencontre largement suivie par les médias pour annoncer le déblocage de 200 millions d'euros d'aide pour le sport de proximité. Il a annoncé vouloir mettre un "énorme coup d'accélérateur" pour "mettre le sport au coeur de la nation" d'ici es JO 2024 de Paris, avec la construction de 5 000 équipements de proximité.

La rencontre caritative s'est terminée par la remise d'un chèque de 50 000 euros à la Fondation des Hôpitaux de Paris, pour le plus grand bonheur de sa présidente Brigitte Macron.