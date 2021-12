Marine Le Pen : Pourquoi elle n'a pas regardé Emmanuel Macron à la télévision...

L'intervention télévisée d'Emmanuel Macron diffusée sur TF1 et LCI le 15 décembre 2021 a fait couler évidemment beaucoup d'encre, à quatre mois de l'élection présidentielle. Si la plupart de ses adversaires politiques ont certainement dû regarder ce grand entretien enregistré dans lequel le président de la République revient sur son quinquennat face à Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin, il en est une qui n'a pas fait partie des 4,2 millions de Français devant leur petit écran pour écouter le dirigeant : Marine Le Pen.

Selon Le Parisien, la chef du parti du Rassemblement national n'a pas pu voir la prestation d'Emmanuel Macron à - Où va la France ? : "elle venait de s'envoler de Roissy pour Mayotte." Cependant, elle l'a rattrapée en décalage, la décrivant selon le quotidien en "longue page de pub de deux heures" : "Le j'ai changé, on nous le fait à chaque fois." Elle a souhaité réagir précisément sur une sortie en particulier, selon laquelle l'actuel chef de l'Etat a appris à mieux aimer les Français : "Cette phrase est terrible, car les Français, on n'apprend pas à les aimer, on les aime." Le même genre de critiques qu'elle assène à un autre de ses ennemis

Actuellement à Mayotte où les intentions de votes pour le RN sont élevées, Marine Le Pen a fait une arrivée flamboyante, reçue par des sympathisantes en tenues traditionnelles et au rythme de la musique locale. La vidéo de son accueil a fait le tour d'Internet.