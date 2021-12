"Merci d'avoir eu cette audace" : Valérie Pécresse écrase Eric Ciotti et remporte la primaire de la droite

Une victoire sans appel : ce samedi 4 décembre 2021, Valérie Pécresse a été désignée comme la candidate de droite à l'élection présidentielle de 2022 après avoir remporté haut la main la primaire du parti Les Républicains. Elle a largement battu Eric Ciotti, arrivé en tête au premier tour.

C'est avec un score de 60,95% des voix contre 39,05% que Valérie Pécresse a gagné la primaire de droite. Une véritable satisfaction pour la femme politique âgée de 54 ans, qui avait reçu les soutiens de ses rivaux Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin après leur élimination du premier tour. Depuis le siège du parti, elle a pris la parole. "Merci d'avoir eu cette audace" de désigner une première femme candidate de la droite, a-t-elle déclaré. "Je vais m'en montrer digne (...) La droite républicaine est de retour, la droite des convictions, la droite des solutions (...) Je m'y engage, nous allons restaurer la fierté française et protéger les Français", a-t-elle ajouté.

La victoire de Valérie Pécresse, actuelle présidente de la région Ile-de-France, fait peur jusqu'à l'Elysée où on la juge dangereuse. Au point de nuire à la réélection d'Emmanuel Macron, pas encore candidat à un deuxième mandat ? Elle pourrait rassembler la droite traditionnelle mais aussi une partie de la droite dure, qui flirte avec l'extrême droite grâce à certaines de ses prises de position sur la sécurité ou l'immigration.

Si Valérie Pécresse savoure sans aucun doute d'avoir été choisie par les militants pour la présidentielle, est-ce que son clan partage le même enthousiasme ? Son mari Jérôme doit être ravi mais ses enfants doivent redouter la surexposition médiatique qui se prépare... Pour rappel, elle est la maman de trois enfants : Baptiste (25 ans), Clément (23 ans) qui avait été arrêté en possession de cannabis en 2016 - et Émilie (18 ans).

Lors de la présidentielle, elle aura notamment face à elle Marine Le Pen (RN), Anne Hidalgo (PS), Yannick Jadot (EELV) ou encore Jean-Luc Mélenchon (LFI), Eric Zemmour...