Valérie Pécresse candidate : "Ma famille n'a pas été épargnée", ses enfants ont eu leur mot à dire

A peine réélue à la tête de l'Ile-de-France en juin dernier, Valérie Pécresse en profitait pour annoncer qu'elle avait finalement de plus grandes ambitions que la gestion de la première région de France : elle est candidate à la présidentielle. La femme politique de droite, âgée de 54 ans, a toutefois longuement discuté avec sa famille avant de se lancer dans la course.

Interrogée par le magazine Gala sur sa candidature, Valérie Pécresse a expliqué avoir sollicité l'avis de son clan formé par son mari Jérôme et leurs trois enfants : Baptiste (25 ans), Clément (23 ans) et Emilie (18 ans). "Je sais ce que cela implique en termes d'exposition. Par le passé déjà, ma famille n'a pas été épargnée [les moqueries n'ont pas manqué contre elle lorsque son plus jeune fils avait été arrêté par la police avec du cannabis, alors même qu'elle fait campagne contre, NDLR]. Mais ils ont, je crois, une certaine fierté du travail que j'ai accompli. Ma fille est ravie que je porte une candidature au féminin. Et mon mari me donne la plus belle preuve d'amour, en me laissant aller jusqu'au bout de ma vocation politique", a ainsi confié la candidate.

Valérie Pécresse, qui a comme son concurrent Xavier Bertrand sillonné la France cet été, se félicite donc d'avoir eu la bénédiction de ses proches pour se lancer dans l'aventure. D'ailleurs, la candidate qui a quitté le parti Les Républicains - elle a formé le mouvement Libres ! - affirme même que son mari Jérôme "est le plus féministe des deux" dans leur couple et que son soutien coulait de source. "Il a dû supporter le machisme inversé à son égard. Quand les enfants étaient plus jeunes et que j'étais ministre [elle a été en charge de l'Enseignement supérieur et avait connu un grand mouvement de grève contre sa réforme de l'autonomie des universités, ainsi que du Budget, NDLR] il a pris plus que sa part dans le partage des tâches. Cela prouve que rien n'est impossible et que lorsque l'on veut équilibrer la charge mentale, il n'y a pas de fatalité", ajoute-t-elle.

Pour l'heure, Valérie Pécresse - qui a récemment gagné le ralliement de Hervé Morin - est au coude à coude avec Xavier Bertrand dans les sondages. Elle est créditée de 14% des intentions de vote contre 16% pour son rival selon le dernier sondage Challenges-Harris Interactive dévoilé le 1er septembre. A droite, d'autres candidats se sont déclarés comme Michel Barnier ou Eric Ciotti.

