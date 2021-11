"J'ai pas un physique de sportif mais..." : Xavier Bertrand prêt pour la primaire de droite ? Confidences...

Dans moins d'un mois, la primaire des Républicains va désigner le candidat qui va représenter le parti de droite à la prochaine élection présidentielle. En attendant le 4 décembre 2021, les hommes et la femme politiques en lice se préparent pour capter le plus de votes. Un marathon de quatre semaines auquel chacun se prépare comme il peut. Le Parisien fait un état des méthodes de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier pour être au top de leur forme avant le grand jour.

Multipliant les déplacements, les réunions publiques et les interviews, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, a dévoilé en off sa méthode pour garder une bonne santé malgré la pression. "J'ai pas un physique de grand sportif, mais je me suis préparé au marathon !", a confié avec humour le politique de 56 ans. Son habitude de piquer des petits sommes dans son Peugeot Traveller l'aide aussi. "Il vous parle, puis il bascule en arrière cinq minutes en fermant les yeux... et d'un coup, il revient dans la conversation ! C'est quelque chose qu'il a appris lors de son service militaire", rapporte un proche de l'ancien ministre du Travail. Valérie Pécresse, patronne de l'Ile-de-France, opte aussi pour la récupération : "Valérie fait des micro-siestes entre les déplacements, dès qu'il y a de la voiture ou du train", commente son entourage.

Se détendre en regardant des séries ou en lisant des livres est une technique pour reposer son esprit mais le sport reste la meilleure des recettes. Michel Barnier, le grand Savoyard de 70 ans, utilise son "grand vélo noir" dès qu'il le peut à Paris et multiplie les longueurs à la piscine. Valérie Pécresse a choisi le menu yoga-pilates-marche pour garder la forme. Pour Xavier Bertrand, ce sera du foot. Le poste de gardien de but au Mesnil Sports Club, en banlieue de Saint-Quentin (Aisne), lui sied bien, une façon de s'entraîner aux tirs d'attaques politiciennes ?