Emmanuel Macron face à Valérie Pécresse : "C'est la plus dangereuse"

Eric Zemmour sera à Villepinte et plus au Zénith de Paris - officiellement pour avoir une salle plus grande, au regard des nombreuses réservations - le 5 décembre. Son premier meeting depuis l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle et la divulgation de sa vidéo controversée de campagne. Soit le lendemain de l'annonce du candidat gagnant du second tour de la primaire des Républicains.