Michel Barnier marié depuis 39 ans : sa femme face à un challenge... délicat !

Assumant d'être un candidat très sérieux, Michel Barnier, en lice pour la primaire des Républicains, avoue l'être parfois un peu trop. "Je suis quelqu'un de sérieux. Je vais être un président très sérieux. Même si j'ai des progrès à faire en termes d'humour. J'essaie de le faire tous les jours avec l'appui de mon épouse et de mes enfants, j'ai des marges de progrès sans doute sur ce sujet. Mais je vais être un président très sérieux", a-t-il déclaré le 16 novembre 2021 sur le plateau de l'émission C à vous sur France 5. Qui est son épouse, Isabelle Altmayer, sa meilleure alliée qui va donc avoir le défi délicat de le faire travailler son sens de l'humour ?

Concurrent de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin pour la primaire LR prévue le 4 décembre, Michel Barnier sait qu'il a un défaut. Moqué régulièrement pour être trop "rasoir", le négociateur du Brexit reconnaît cette faiblesse. Pour s'améliorer, il compte sur sa femme Isabelle Altmayer qu'il a épousée il y a près de quarante ans, en 1982. Ensemble, ils sont parents de trois enfants. Nicolas, 34 ans, est le premier : il a suivi les traces de son papa en se lançant en politique, il est actuellement chargé de mission à la présidence du Sénat. Viennent ensuite Benjamin et Laetitia, des jumeaux nés en 1990.

Isabelle Barnier est la soeur des producteurs de cinéma Nicolas et Eric Altmayer, fondateurs de Mandarin Films en 1996, on leur doit des films aussi différents que Brice de Nice, les OSS 117 de Michel Hazanavicius, Chocolat avec Omar Sy et Grâce à Dieu de François Ozon. Le candidat à la présidentielle pourra peut-être avoir des cours d'humour de la part de Jean Dujardin et de la star de Lupin ?

Si ses frères sont des figures influentes du septième art, Isabelle a toutefois préféré se diriger vers le droit. Chargée de mission au Ministère de la santé mené par Roselyne Bachelot 2007 à 2010, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, elle a oeuvré ensuite pour la communication et la recherche de fonds pour la fondation qui lutte pour la protection de l'enfance, "La vie au grand air".

Parmi les femmes de sa vie également, il y a sa maman Denise. Elle est son exemple et il la décrit comme une chrétienne très engagée, notamment pour la sécurité routière depuis la mort de sa petite-fille dans un accident, la nièce de Michel Barnier. Elle n'avait par ailleurs pas hésité à tenir tête à Jacques Chirac lors d'un meeting, alors que l'actuel candidat à la présidence débutait en politique à Albertville en 1977. Elle avait demandé à celui qui était l'une des figures du RPR pourquoi il avait refusé, quelques jours plus tôt, l'investiture à Florence d'Harcourt, l'une des rares députées féminines du mouvement, en région parisienne. "C'est qui cette bonne femme ?" avait alors demandé Jacques Chirac à son voisin, qui était justement Michel Barnier. "C'est ma mère", avait-il répondu, certainement embarrassé par l'audace de sa maman. Toutefois, il garde de ce moment la fierté d'être le fils d'une femme qui n'a pas peur d'affirmer ses opinions.