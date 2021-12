Eric Zemmour détourne l'image de Johnny : Laeticia Hallyday réagit immédiatement

Dans son clip de campagne, Eric Zemmour évoque notamment images à l'appui "le pays de Gabin et de Delon, de Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d'Aznavour, de Brassens et de Barbara". Johnny Hallyday apparaît en train de chanter, en gros plan, dans une archive en noir et blanc. Depuis la diffusion de la vidéo d'Eric Zemmour mardi, de nombreux médias et personnalités se sont insurgés contre l'utilisation par le polémiste de leurs images à leur insu dans cette vidéo, dont plusieurs ont demandé le retrait à la plateforme de partage de vidéos YouTube.