Diaporama "Brigitte..." : Emmanuel Macron, ému, s'adresse à sa femme devant 30 000 personnes

Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, Emmanuel Macron a effectué son premier grand meeting de campagne au Paris le Défense Arena à Nanterre, France, le 2 Avril 2022 © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

French President Emmanuel Macron and centrist candidate for the upcoming presidential election during a political meeting in Nanterre, France, on April 2nd, 2022.