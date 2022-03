Emmanuel Macron officiellement candidat à l'élection présidentielle

Dans quelques semaines, le premier mandat de président de la République d'Emmanuel Macron touchera à sa fin. Mais les Français se posaient une question depuis de nombreux mois : va-t-il se représenter après cinq années rythmées par la crise des gilets jaunes, celle du coronavirus et désormais la guerre en Ukraine ? Si pour beaucoup, l'idée de voir Emmanuel Macron briguer un second mandat était évidente, pour d'autres, tant que le chef de l'Etat ne se prononçait pas, rien n'était acté. C'est désormais officiel : le président sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle attendue au mois d'avril. En ces temps compliqués, c'est par le biais d'une lettre dévoilée par Le Parisien qu'Emmanuel Macron s'est adressé à ses compatriotes ce jeudi 3 mars : "Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président. Je suis candidat pour inventer avec vous. [...] Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Je suis candidat pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous permettre aujourd'hui comme demain de décider pour nous-mêmes".

Emmanuel Macron va devoir réunir toutes ses forces pour affronter les difficultés qui s'annoncent. Pour ce faire, nul doute qu'il pourra compter sur le soutien sans faille de son épouse Brigitte Macron. Si la première dame se tient toujours auprès de son mari, dans les bons comme les mauvais moments, elle sait aussi taper du poing sur la table quand cela s'avère nécessaire. Le secret, sans doute, de leur force et de leur longévité. Emmanuel Macron sait que son épouse est de bon conseil, sa parole est juste. Derrière chaque grand homme se cache une femme, après tout.

Brigitte Macron a vite mis en lumière son indépendance, sa poigne mais aussi sa gentillesse et son altruisme. Quand elle ne se bat pour les conditions d'hospitalisation des enfants par le biais de l'Opération Pièces Jaunes, elle s'engage dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, la protection de l'enfance et la lutte contre le harcèlement scolaire. Un parcours exemplaire combiné à un sens du style irréprochable. A plusieurs reprises, Brigitte Macron a attiré l'oeil sur son chic inimitable officialisé avec un tailleur bleu Vuitton sur le perron de L'Elysée qui fait encore parler de lui. Pour combien de temps ? L'avenir nous le dira.