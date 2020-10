Brigitte Macron en Lettonie : nouveau look de "working girl" réussi

Le président de la République et la première dame sont déjà rentrés de leur court voyage officiel dans les pays baltes. Après une première halte en Lituanie, Emmanuel et Brigitte Macron ont clôturé leur déplacement en Lettonie le 30 septembre 2020 pour rentrer le soir même en France.

Accueilli mardi au château de Riga par le président letton Egils Levits et sa femme Andra Levite, le couple français a multiplié les engagements le lendemain : exposition de dessins de presse à la Maison de l'Europe pour Brigitte Macron, dépôt de gerbe au Monument de la liberté dans la capitale, visite de la bibliothèque de Riga... Une journée de visite bien remplie pour laquelle la première dame a misé sur une tenue à la fois élégante et confortable en chemise blanche, tailleur noir, manteau long imprimé prince de galles et escarpins à larges talons carrés. Un look sophistiqué et passe-partout en accord avec sa garde-robe diplomatique depuis le début de cette tournée express, tantôt monochrome en tenue beige ou bleu ciel, tantôt graphique en noir et blanc.

Se tenant la main, échangeant quelques sourires et regards tendres... tout en assurant pleinement leurs différents engagements, Emmanuel Macron et son épouse ont affiché leur complicité tout au long de ce déplacement à l'étranger, le premier en duo depuis le début de la crise sanitaire. Leur dernier voyage diplomatique remontait à décembre dernier, en Côte d'Ivoire. C'est seul que le chef d'État français s'était ensuite rendu à Londres, puis au Liban, après l'explosion de Beyrouth survenue le 4 août dernier.