Brigitte Macron : Son ami Bernard Montiel fait taire une rumeur sur leur relation

C'est une amitié qui fait beaucoup parler, mais qui est plus que sincère. Brigitte Macron et Bernard Montiel ont créé une belle affinité avec le temps et ils n'hésitent pas à passer du temps ensemble. Ce que l'homme de télé apprécie par dessus tout chez la femme d'Emmanuel Macron ? "Ce qui me plaît, chez les autres, c'est la délicatesse. Brigitte Macron possède ça par exemple", révèle-t-il dans une interview donnée au magazine Gala, sorti ce jeudi 19 août.

Leur relation est forte et Bernard Montiel l'assure, il soutient "le couple Macron à fond", mais pour autant, il n'est pas prêt d'étaler leur relation sur les réseaux sociaux. "Je reste discret. Je n'ai jamais posté de photo de moi avec la Première dame. Je n'accepte aucune interview à son sujet", affirme le chroniqueur de Touche pas à mon poste. Ce dernier a d'ailleurs tenu à mettre les choses au clair concernant une rumeur sortie par le journal Le Parisien selon laquelle il appellerait Brigitte Macron "une à deux fois par jour". "Je n'appelle pas tous les jours Madame Macron, évidemment, je ne me permettrais pas de le faire. Je l'aime beaucoup, c'est une femme remarquable mais on s'appelle quand on a des choses à se dire. Comme tout le monde", résume-t-il.

Je l'apprécie pour sa grande culture et surtout pour son empathie naturelle. Quand je la vois nous parlons très peu politique

Voilà une polémique en moins pour les deux amis ! L'animateur d'Animaux stars a bien souhaité en dire un peu plus sur les traits de personnalité qui l'ont charmé chez la toujours très chic Brigitte. "Je l'apprécie pour sa grande culture et surtout pour son empathie naturelle. Quand je la vois nous parlons très peu politique", assure Bernard Montiel. Admiratif devant la tâche qui incombe à la Première dame de France, l'homme de télé de 64 ans révèle qu'Emmanuel Macron "reste très proche d'elle". "Il l'appelle souvent et leur vie de famille est une véritable force", conclut-il.