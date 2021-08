Diaporama Brigitte Macron : Son ami Bernard Montiel fait taire une rumeur sur leur relation

5 / 15

Exclusif - Bernard Montiel et la Première Dame Brigitte Macron - L'artiste L.Jenkell dévoile en exclusivité une sculpture unique au profit de la Fondation des Femmes à la Cité Audacieuse le 9 juin 2020. L.Jenkell, plasticienne et sculptrice, fait partie du mouvement néo-pop et expose dans le monde entier. Notemment une exposition en solo à New York "Crossroads of the Wolrd" à l'invitation des gouverneurs de New York et du New Jersey. L'exposition s'est déplacée à l'Oculus sur les lieux du World Trade Center, pour finir à l'aéroport JFK International. L'exposition a présenté les emblématiques Flag Candies de Jenkell, commandées pour la première fois par le G20 à l'occasion de leur sommet à Cannes en 2011, ainsi que ses dernières créations sur les problèmes environnementaux imminents comme l'épuisement des terres cultivées en café, la prolifération des plantes non biodégradables produits jetables et le braconnage des animaux en voie de disparition. La Fondation des Femmes est la structure qui gère les fonds récoltés lors des collectes auprès des particuliers. Elle opère leur redistribution vers les associations. Elle est sous égide de la Fondation de France. Composée d'un COMEX (Comité Exécutif), celui-ci détermine les priorités annuelles et décide de l'attribution des fonds. Le Comité Exécutif dispose de toute liberté dans l'approbation des projets. L'objet de la Fondation des Femmes est la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. © Sébastien Valiela / Bestimage