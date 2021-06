G7 : Brigitte Macron chic en bleu au bras d'Emmanuel, le couple reçu par Boris Johnson et sa jeune épouse

Le G7, c'est parti ! Les dirigeants des grandes puissances ont donné vendredi 11 juin 2021 le coup d'envoi d'un sommet de trois jours qui ambitionne de remettre le monde sur pied après la pandémie, notamment en distribuant un milliard de vaccins anti-Covid. L'évènement se tient en Cornouailles et, ainsi, le Premier ministre britannique Boris Johnson fait office d'hôte. Il a notamment accueilli le président français Emmanuel Macron.

C'est presque les pieds dans le sable que Boris Johnson a reçu Emmanuel Macron pour une photo souvenir, à la station balnéaire de Carbis Bay. Le Britannique, obligé de retenir sa chevelure emportée par les bourrasques de vent, était accompagné de sa jeune épouse Carrie Symonds. La jeune femme de 33 ans, immanquable en robe rose bonbon de chez Roksanda, a épousé le leader conservateur âgé de 56 ans en mai dernier, dans la plus grande discrétion.

Tout aussi visible, la première dame Brigitte Macron avait choisi de mettre de la couleur dans sa tenue après son arrivée au G7 en toute sobriété en misant sur du noir et blanc : cette fois, place à un bleu électrique ! Une tenue chic complétée par une paire d'escarpins noirs de chez Louis Vuitton. Les deux couples se sont salués en respectant les gestes barrières en optant pour des coups de coudes.

Ce sommet du G7, qui peut aussi compter sur la présence des membres de la couronne, offre une "occasion extraordinaire" pour les grandes puissances de "tirer les leçons de la pandémie" et de "reconstruire en mieux", a affirmé le Premier ministre britannique Boris Johnson en ouvrant vendredi la réunion. "C'est une rencontre qu'il faut vraiment tenir parce que nous devons nous assurer de tirer les leçons de la pandémie et de ne pas répéter certaines erreurs", a déclaré le dirigeant à Carbis Bay, ajoutant : "Nous devons nous assurer de niveler par le haut et reconstruire en mieux au moment de la reprise."