Boris Johnson marié en secret à Carrie Symonds : personne n'a rien vu venir !

Boris Johnson n'est pas considéré comme l'homme le plus discret d'Angleterre et pourtant quand il s'agit de tenir un secret, il vient de donner la preuve que l'on peut compter sur lui. L'homme politique, connu pour ses goûts de luxe, a surpris tout le pays en se mariant en toute intimité samedi 29 mai dernier. Dans un premier temps, ce sont les journaux Mail on Sunday et The Sun qui ont affirmé que Boris Johnson, 56 ans, venait d'épouser Carrie Symonds, 33 ans, dans la cathédrale catholique de Westminster, devant des amis proches et des parents.

Une cérémonie discrète avant un mariage en grande pompe cet été

Ce qui n'était encore qu'une rumeur a été officialisé par Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique en personne dimanche dernier. "Le Premier ministre et Mme Symonds se sont mariés hier après-midi lors d'une petite cérémonie à la cathédrale de Westminster", a confirmé un porte-parole, avant d'ajouter que "le couple fêtera son mariage avec sa famille et ses amis l'été prochain".

Une nouvelle très surprenante pour tous les britanniques puisque Boris Johnson n'est que le deuxième Premier ministre à se marier pendant son mandat après Robert Jenkinson en 1822. Une cérémonie qui aurait dû avoir lieu bien plus tôt si la pandémie actuelle ne l'avait pas empêchée puisque les deux amoureux, parents d'un petit Wilfred, né il y a un an, avaient prévu de s'unir l'année dernière.

Félicitations au Premier ministre et à Carrie Symonds pour leur union

D'après les informations recueillies par le Mail on Sunday, une trentaine d'invités ont été conviés à la cérémonie, qui a pris place dans le centre de Londres. Le secrétaire d'État chargé de la campagne de vaccination Nadhim Zahawi, qui ne faisait pas partie des invités, a tenu à féliciter Boris Johnson et sa compagne pour cet heureux évènement : "Félicitations au Premier ministre et à Carrie Symonds pour leur union", a-t-il simplement déclaré.

C'est donc un troisième mariage pour Boris Johnson, déjà marié deux fois auparavant. Père de quatre enfants, il s'est séparé en 2018 de l'avocate Marina Wheeler, devenant le premier chef de gouvernement à vivre à Downing Street en étant en couple non marié. Sa nouvelle femme, Carrie Symonds, est une ancienne responsable de la communication du Parti conservateur anglais. Le Premier ministre retrouve donc le sourire, plusieurs mois après son hospitalisation après avoir contracté une forme grave du coronavirus.