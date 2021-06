Elizabeth II au G7 : Kate, William, Charles et Camilla de la partie ! 1ère réunion de famille en 6 mois

La Firme ne s'était pas réunie ainsi - dans un cadre officiel - depuis le mois de décembre ! Ce 11 juin 2021, la famille royale sera représentée en force au sommet du G7 qui débute en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Au côté de la reine Elizabeth et des chefs d'Etat, le prince Charles et son épouse Camilla, mais également le prince William et Kate Middleton, prendront part à la réception prévue vendredi soir au complexe Eden Project, dédié à la nature et au développement durable.

C'est ensuite le prince Charles qui mènera la danse lors d'une autre réception avec les représentants des pays membres du G7 et des patrons de grandes entreprises pour parler de l'urgence climatique. Cet écolo de la première heure pourra alors compter sur le soutien de son fils aîné et héritier, le prince William. De leur côté, Elizabeth II, Camilla et Kate Middleton sont attendues pour un déjeuner, toujours à l'Eden Project, afin d'initier les festivités du jubilé de platine de la reine, prévu l'an prochain.

Peu de détails sont encore connus, mais Kate Middleton a également rendez-vous avec la First Lady Jill Biden pour une sortie à deux... L'Américaine s'entendra-t-elle aussi bien avec la duchesse de Cambridge qu'avec Carrie Johnson, l'épouse du Premier ministre britannique Boris Johnson, avec qui elle a profité d'une virée à la place décontractée jeudi après-midi ?

L'agenda des prochains jours est décidément bien rempli pour Elizabeth II. Après avoir discrètement célébré l'anniversaire de son défunt mari le prince Philip, qui aurait fêté ses 100 ans jeudi, la reine va multiplier les sorties ce week-end. A son retour du G7, la souveraine de 95 ans prendra part, samedi à Windsor, à la traditionnelle parade Trooping The Colour, qui marque chaque année son anniversaire. Dimanche, elle retrouvera le président américain Joe Biden et son épouse autour d'un tea time au château.