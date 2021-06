Jill Biden et Carrie Johnson à la cool : tongs, couche et pieds dans l'eau à la veille du G7

Le message a été d'autant plus remarqué qu'il contrastait singulièrement avec celui qu'avait choisi la précédente première dame, Melania Trump, elle aussi sur une veste. Lors d'un déplacement, en juin 2018, à la frontière avec le Mexique, elle en portait une sur laquelle on pouvait lire "I really don't care, do u?" (Je m'en fiche complètement, et vous?). Face à la polémique, elle avait expliqué par la suite que ces mots étaient destinés "aux gens et aux médias de gauche qui me critiquent".