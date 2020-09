Boris Johnson et sa jeune fiancée ont baptisé leur fils en petit comité

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (56 ans) et sa jeune fiancée Carrie Symonds (32 ans) ont fait baptiser leur bébé en toute discrétion, rapporte le site du Mirror. Une cérémonie religieuse en petit comité en raison de la pandémie de coronavirus.

Devenus parents d'un petit garçon prénommé Wilfred, en avril dernier, ils ont donc décidé de le faire baptiser samedi 12 septembre 2020, "en présence d'un petit nombre de proches et d'amis". Mais pour éviter les risques de contamination du Covid-19, le couple a préféré ne pas enchaîner avec une réception comme le veut la coutume. Il faut dire qu'au Royaume-Uni, la situation sanitaire ne s'arrange pas avec, à ce jour, près de 42 000 morts et un peu plus de 370 000 cas officiels. Afin d'endiguer la pandémie, les autorités ont d'ailleurs pris des mesures vis-à-vis des touristes, notamment ceux venant de France. Les autorités britanniques ont annoncé la remise en place d'une quatorzaine pour tous les passagers en provenance de l'Hexagone et les infractions sont passibles d'amendes...

Interrogé par le journal The Sun, un membre invité au baptême du petit Wilfred Lawrie Nicholas Johnson a fait quelques confidences : "Après tout ce que Boris et Carrie ont traversé cette année, baptiser Wilfred était pour eux un moment très spécial. Ils ont partagé cela avec un petit groupe de gens et l'office était simple, mais beau avec beaucoup de larmes et de rires. Ils n'ont pas l'intention de dévoiler des images de ce moment privé."

La source indiscrète faisait notamment référence à l'hospitalisation de Boris Johnson, nommé Premier ministre en juillet 2019 sous la bannière du Parti conservateur, à cause du coronavirus. L'homme politique avait notamment passé trois nuits angoissantes dans un service de soins intensifs. Il avait choisi de donner comme troisième prénom à son fils Nicolas en hommage à l'un des médecins qui avaient pris soin de sa santé.

Pour rappel, Boris Johnson est aussi le papa de six autres enfants.