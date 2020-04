Boris Johnson papa après la frayeur du Covid-19 : Carrie Symonds a accouché

Boris Johnson et sa fiancée Carrie Symonds ont accueilli un garçon "en bonne santé" a annoncé le porte-parole du couple aux médias britanniques le 29 avril 2020. Le Premier ministre britannique de 55 ans et sa fiancée de 32 ans sont "heureux" de partager que la naissance est survenue un peu plus tôt dans la matinée, dans un hôpital de Londres. "La maman et le bébé vont très bien", a-t-il été ajouté. "Le Premier ministre et mademoiselle Symonds voudraient remercier le fantastique personnel de la maternité", a-t-il été conclu.

La naissance du cinquième enfant de Boris Johnson intervient deux jours seulement après la reprise de ses fonctions. Le Premier ministre britannique a été infecté par le Covid-19 et son état de santé avait nécessité son admission en soins intensifs. "L'état de santé du Premier ministre s'est détérioré et, sur le conseil de son équipe médicale, il a été transféré au service des soins intensifs de l'hôpital", avait confié son porte-parole le 6 avril dernier. L'état de Boris Johnson n'avait nécessité qu'une assistance respiratoire. Malheureusement, sa fiancée avait également été touchée pendant sa grossesse. Carrie Symonds avait alors quitté Downing Street, où elle habite avec Boris Johnson, pour se mettre en quarantaine à Camberwell, dans le sud de Londres, avec Dilyn, le chien du couple. Elle avait ensuite rejoint son fiancé dans le Buckinghamshire, où Boris Johnson s'est reposé après son passage à l'hôpital.

Le Premier ministre britannique et sa fiancée avaient officialisé l'arrivée de leur premier enfant et leur mariage à venir à la toute fin du mois de février. "Le Premier ministre et mademoiselle Symonds sont très heureux d'annoncer leurs fiançailles et qu'ils attendent un bébé pour le début de l'été", avait indiqué le porte-parole du couple à l'agence Press Association.

Et de 5 pour Boris Johnson !

Boris Johnson a été marié et a divorcé deux fois. Il a d'abord épousé Allegra Mostyn-Owen en 1987. Leur union a été annulée en 1993. L'ancien maire de Londres s'est marié une deuxième fois, avec une amie d'enfance, l'avocate Marina Wheeler. Ils se sont séparés en 2018, après vingt-six ans de mariage, à cause de rumeurs d'infidélité impliquant Boris Johnson. Un accord financier a été trouvé entre les ex-époux en février 2020. Boris Johnson et Marina Wheeler ont eu quatre enfants ensemble, deux filles et deux garçons prénommés Lara, Milo, Cassia et Theodore. Sa fille aînée a cinq ans de plus que son actuelle compagne. Boris Johnson serait également le papa d'un cinquième enfant né d'une relation extra-conjugale, entretenue au cours de cette union. Mais le Premier ministre ne s'est jamais exprimé sur le sujet...

Sa relation avec Carrie Symonds avait été officialisée au début de l'année 2019.