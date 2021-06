Animaux Stars : Rachida Dati met Paname à l'honneur face à Bernard Montiel

Le 15 avril 2021, Bernard Montiel était de retour sur le plateau d'Animaux Stars afin d'enregistrer un nouveau numéro. Après Faustine Bollaert, le présentateur de 64 ans a reçu une autre prestigieuse invitée. Il s'agit de Rachida Dati.

L'ancienne garde des Sceaux est maire du 7e arrondissement de Paris depuis 2008 et a un emploi du temps bien chargé. Mais elle a réussi à trouver du temps afin de parler de l'une de ses passions dans la vie : les animaux. Rachida Dati en est en effet une "grande amoureuse" et a donc pris place avec plaisir face à Bernard Montiel pour évoquer le sujet.

Et Rachida Dati n'est pas venue seule ! La femme de 55 ans était accompagnée de son fidèle compagnon à quatre pattes. Un carlin qu'elle a prénommé Paname. Nouvelle preuve de son attachement à la capitale. Après s'être confiée sur sa passion pour les chiens, elle a découvert la vétérinaire Laetitia Barlerin. Cette dernière est venue prodiguer de précieux conseils sur les animaux.

De passage au salon de l'Agriculture en février dernier, Rachida Dati évoquait déjà son amour pour les animaux auprès de Sud Radio. "Avant je venais comme parlementaire européen. Je venais soutenir nos agriculteurs, nos éleveurs. Et aujourd'hui comme candidate à la mairie de Paris - parce que c'est une partie aussi de mon programme -, je suis venue rendre visite aux animaux domestiques. Les chiens, les chats... C'est un véritable enjeu à Paris", avait-elle expliqué. Et, après avoir révélé le prénom de son toutou, elle avait confié : "Le pédiatre de ma fille [Zohra, née le 2 janvier 2009, NDLR] m'a dit que ça serait pas mal qu'elle ait un chien. Ça détend et rassure les enfants un petit peu angoissés. On a donc pris ce chien l'année dernière et c'était l'année du P pour les prénoms."

Le numéro d'Animaux Stars avec Rachida Dati sera diffusée le 5 juin 2021, à partir de 17h30, sur Animaux TV.