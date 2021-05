Animaux Stars : Faustine Bollaert apprivoise un chien-loup face à Bernard Montiel

On ne présente plus Faustine Bollaert. L'animatrice s'est imposée au fil des années comme l'une des personnalités favorites du PAF grâce à des émissions comme Ça commence aujourd'hui (France 2), au cours de laquelle elle recueille quotidiennement tout genre de témoignages. Sur les réseaux sociaux, la femme de Maxime Chattam apparaît également très active et partage de temps à autres des bribes de sa vie privée. Il n'est d'ailleurs pas rare de constater que Faustine Bollaert est une grande amoureuse des animaux.

Déjà heureuse "maman" d'un immense chien prénommé Nessie et de son chat Shakespeare, la jolie brune a adopté un nouveau membre à quatre pattes en janvier 2021 : à savoir une petite Phoebe, adorable cavalier king charles, dont le prénom fait référence au personnage de Friends incarné par Lisa Kudrow, comme elle l'a confirmé. C'est donc tout naturellement qu'elle a été invitée à parler de sa passion pour nos compagnons à poils dans l'émission Animaux Stars sur la chaîne Animaux TV, auprès de Bernard Montiel.

En plus d'évoquer ses propres "bébés", Faustine Bollaert a eu la chance de rencontrer la vétérinaire, journaliste, écrivain et animatrice Laetitia Barlerin. Comme pour chaque numéro du programme, cette dernière est intervenue sur le plateau pour faire part de son expertise. Et elle n'est pas venue seule. En effet, elle a présenté à Faustine Bollaert un irish wolfhound (un 'chien-loup') ou lévrier irlandais, le plus rustique et le plus grand des lévriers. Une rencontre qui s'annonce merveilleuse pour la figure de France 2, comme on peut d'ores et déjà le découvrir dans la bande-annonce (voir diapo).

Rendez-vous le 8 mai à partir de 17h30, pour découvrir ce nouveau numéro d'Animaux Stars avec Faustine Bollaert sur Animaux TV.