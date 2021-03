Faustine Bollaert "flippée" pour ses enfants : "J'étais en train de les embarquer dans mes noirceurs"

Faustine Bollaert est connue pour respirer la joie de vivre mais elle a été très souvent endeuillée par la disparition de proches. "J'ai été bercée par la mort. Elle a frappé à répétition, dans ma famille paternelle, parmi mes proches, et toujours brutalement. Des accidents, chaque fois. Je n'avais pas 10 ans quand j'ai perdu ma meilleure amie. (...) Quelques années plus tard, pareil, mon premier grand amour. (...) Ça donne la peur, permanente, de perdre ceux qu'on aime... Et une urgence à vivre", a-t-elle confié dans les pages du nouveau numéro de Psychologies Magazine.

Présentatrice de Ça commence aujourd'hui (France 2), Faustine Bollaert est régulièrement confrontée à "des émotions extrêmes" face aux témoignages de ses invités. La jolie brune de 42 ans a dû apprendre à s'en protéger et surtout à protéger ses enfants, Abbie (7 ans) et Peter (5 ans). Et pour cause, elle reconnait avoir reçu "tout en pleine gueule" lors du lancement du programme il y a quatre ans. "J'étais hantée par leurs histoires", a-t-elle reconnu.

Un psy pour l'accompagner

Faustine Bollaert a fini par développer de nombreuses inquiétudes, lesquelles ont été communiquées à ses enfants. "Mes enfants étaient en pleine forme ? Ça n'allait pas durer. Mon fils disparaissait dans un parc ? Il avait été kidnappé. J'ai changé le code de la maison dix fois, fait dix mammographies... Et puis un soir je rentre à la maison. (...) Je suis particulièrement flippée. Je sors d'une émission sur la pédocriminalité. Or, je sens que ma fille n'est pas bien. Je m'inquiète... Et je la bombarde de questions, toutes anglées autour de gestes possiblement déplacés. Dans les yeux de ma fille, je vois les larmes monter, mes questions lui font peur. Elle avait juste un problème avec une copine, et moi, je l'avais submergée d'angoisses qui n'étaient pas de son âge", s'est-elle souvenue.

C'est le déclic pour Faustine Bollaert qui décide de remédier à cette situation impossible. "Là, je n'y arrivais plus. J'étais en train de les embarquer dans mes noirceurs, et je n'en avais pas le droit. Je devais me faire accompagner", a-t-elle admis. Et c'est donc auprès d'un thérapeute que l'épouse de Maxime Chattam a trouvé refuge. "Depuis, j'ai appris à mettre de la distance entre ce que j'entends sur mon plateau et moi."