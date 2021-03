Diaporama Faustine Bollaert "flippée" pour ses enfants : "J'étais en train de les embarquer dans mes noirceurs"

1 / 19 Faustine Bollaert "flippée" pour ses enfants : "J'étais en train de les embarquer dans mes noirceurs"

2 / 19 Exclusif - Faustine Bollaert - Enregistrement de l'émission "La Boîte à secrets 3" à Paris, présentée par F.Bollaert © Tiziano Da Silva / Bestimage

3 / 19 Faustine Bollaert a partagé cette photo de ses enfants, sur Instagram, septembre 2020.

4 / 19 Faustine Bollaert et sa fille sur le plateau de l'émission "Ça commence aujourd'hui". Février 2021.

5 / 19 Faustine Bollaert et sa fille en juillet 2020.

6 / 19 Maxime Chattam et sa femme Faustine Bollaert - Projection exceptionelle de "La Reine des Neiges 2 " au Grand Rex à Paris le 13 novembre 2019. © Veeren Ramsamy/Bestimage

7 / 19 Faustine Bollaert fait la couverture du dernier numéro de "Psychologies Magazine"

8 / 19 Exclusif - Faustine Bollaert - Enregistrement de l'émission "Surprise Sur Prise" à l'Atelier des Lumières à Paris, qui sera diffusée le 27 février sur France 2. Le 15 février 2021 © Tiziano Da Silva / Bestimage

9 / 19 Exclusif - Faustine Bollaert - Enregistrement de l'émission "La Boîte à Secrets", présentée par F.Bollaert et qui sera diffusée le 22 janvier sur France 3. Le 18 janvier 2021 © Tiziano Da Silva / Bestimage

10 / 19 Exclusif - Faustine Bollaert - Enregistrement de l'émission "La boite à secrets" N°6, présentée par F.Bollaert, qui sera diffusée le 13 novembre sur France 3. Le 22 septembre 2020 © Tiziano Da Silva / Bestimage

11 / 19 Faustine Bollaert - 35ème cérémonie des Victoires de la musique à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, le 14 février 2020. © Cyril Moreau/Bestimage

12 / 19 Exclusif - Faustine Bollaert - Enregistrement de l'émission "La boîte à Secrets 5" à Paris, qui sera diffusée le 6 novembre sur France 3. © Tiziano Da Silva / Bestimage

13 / 19 Kad Merad et sa compagne Julia Vignali, lors de la cérémonie de clôture de la 12e édition du Festival du film Lumière à Lyon, du 10 au 18 octobre 2020. Le festival rend, cette année, hommage aux cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, doubles lauréats de la Palme d'Or. Lyon, le 16 octobre 2020. © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage

Closing ceremony of the 12th edition of the Lumière Film Festival in Lyon, from October 10 to 18, 2020. This year the festival pays tribute to Belgian filmmakers Jean-Pierre and Luc Dardenne, double winners of the Palme d ' Gold. Lyon, October 16, 2020.

14 / 19 Exclusif - Julia Vignali - Arrivée des people à l'avant-première du film "Un Triomphe" au Forum des Halles à Paris le 7 septembre 2020. © Panoramic / Bestimage



Exclusive - No web en Suisse

15 / 19 Julia Vignali participe à la 5ème Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, au collège Chaptal à Paris, le 7 novembre 2019. © Gwendoline Le Goff / Panoramic / Bestimage

Julia Vignali participates in the 5th National Day Against Harassment at the Ecole Chaptal in Paris, on November 7th, 2019.

16 / 19 No Web - Julia Vignali - 21ème édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Le 14 septembre 2019 © Christophe Aubert via Bestimage



17 / 19 Julia Vignali - 6ème cérémonie de remise des prix "Non au Harcèlement" au Ministère de l'Education à Paris, France, le 3 juin 2019. © Alain Guizard/Bestimage

6th Award Ceremony No To Harassment (Non au Harcèlement) at the Ministry of Education, Paris, France, June 3, 2019

18 / 19 Kad Merad et sa compagne Julia Vignali - Photocall du dîner de la 44ème cérémonie des César au Fouquet’s à Paris. Le 22 février 2019 © Pierre Perusseau / Bestimage

Photocall of the 44th Cesar Ceremony held at the restaurant Fouquet’s in Paris, France. On february 22nd 2019