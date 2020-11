Faustine Bollaert : La mort tragique de son ex petit-ami, son "premier grand amour"

A 41 ans, Faustine Bollaert vit une très belle période entre réussite professionnelle et personnelle. La star de France Télévisions est une femme heureuse avec son mari l'écrivain Maxime Chattam, une maman épanouie de deux enfants et une animatrice adorée des téléspectateurs. Mais, tout n'a pas toujours été rose dans sa vie...

En effet, quand elle était jeune, elle a connu plusieurs drames dont un terrible : la mort de son premier amoureux. En octobre 2019, elle revenait sur cet épisode douloureux en interview avec Michel Cymes sur France 2. "J'ai perdu mon petit ami aussi d'un accident de moto, quand j'avais....c'est la première fois que j'en parle, j'avais pas 18 ans, c'était mon premier grand amour. Et après, ma grand-mère est morte dans mes bras, peu importe, ça arrive à tout le monde en fait. Mais j'ai eu sur l'adolescence un condensé de deuils, qui ont fait que j'avais un rapport très particulier avec la mort, ça m'intriguait, ça me fascinait, ça ne me faisait pas peur, mais c'est un sujet qui revenait beaucoup dans ma vie", disait-elle alors, confirmant aussi la mort de sa meilleure amie à l'époque...

Faustine Bollaert, maman d'Abbie (née le 18 juillet 2013) et de Peter (né le 24 juillet 2015), est toujours rattachée de manière indirecte à la mort depuis qu'elle partage sa vie avec le romancier de polars, Maxime Chattam. Ensemble, ils partagent d'ailleurs le goût du macabre, au point même de se faire des cadeaux très particuliers, comme un crâne humain. "Tous les deux, on adore les films d'horreur, le gothique ou se raconter des histoires qui font peur. D'ailleurs, notre mariage, organisé dans un style 'manoir hanté', était atypique !", avait déclaré Faustine Bollaert lors d'une interview à TV Grandes chaînes.