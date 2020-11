Faustine Bollaert : Son mari Maxime Chattam lui témoigne tout son amour, déclaration en direct

Mercredi 4 novembre 2020, Anne-Elisabeth Lemoine recevait, avec son équipe, Maxime Chattam sur le plateau de C à vous (France 5). L'occasion pour lui d'évoquer son dernier livre baptisé L'illusion (éditions Albin Michel), mais pas seulement. L'écrivain de 44 ans en a profité pour faire une jolie déclaration d'amour à sa femme Faustine Bollaert.

L'illusion, un thriller haletant et effrayant, est dédicacé à l'animatrice. "À ma femme, Faustine, qui m'a permis de faire la distinction entre l'illusion et le bonheur", peut-on lire. Quelques mots que Maxime Chattam n'a pas manqué d'expliquer en plateau. "Vous savez, quand j'ai écrit cette dédicace, je me suis dit : 'Il y a une interprétation...'", lance le romancier. Et Anne-Elisabeth Lemoine de supposer que Faustine Bollaert pouvait mal prendre cette déclaration. "Non, elle m'a regardé et elle m'a dit : 'J'espère que j'ai bien compris'", s'amuse Maxime Chattam.

Maxime Chattam a découvert l'amour avec Faustine Bollaert

Et en effet, l'animatrice de l'émission de témoignages Ça commence aujourd'hui (France 2) avait bien saisi le message derrière cette dédicace. "Oui, parce que pendant longtemps, comme beaucoup d'hommes, j'ai cru à l'amour ou en tout cas à l'illusion de ce qu'était le bonheur, explique Maxime Chattam. Et à un moment j'ai compris que la construction à deux, ce n'était pas ça, c'était autre chose. Il a fallu que je rencontre Faustine pour ça." De tendres mots d'amour.

De son côté, en mai dernier, la belle brune de 41 ans témoignait elle aussi toute son affection pour l'homme qui partage sa vie. "Je l'admire infiniment, mais je n'en parle pas souvent, lançait-elle à Nous Deux. Je garde une pudeur par rapport à lui, mais nous nous amusons sur les réseaux sociaux parce que nous avons deux univers très forts que nous aimons partager avec les gens."

Rappelons que Maxime Chattam et Faustine Bollaert ne se quittent plus depuis de longues années. Après avoir célébré leur mariage en 2012, l'écrivain et l'animatrice ont agrandi la famille. En 2013, la belle brune a donné naissance à leur premier enfant, une petite fille prénommée Abbie. Puis deux ans plus tard, en 2015, est arrivé son petit frère Peter.