Faustine Bollaert : Cadeau et petite blague de sa fille Abbie pour son anniversaire

Grâce à Instagram, Faustine Bollaert partage son quotidien en images avec plus de 325 000 abonnés. Ses followers se sont mobilisés pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. La présentatrice a également été gâtée par sa fille, qui l'a gentiment taquinée avec son adorable cadeau.

42 ans, ça se fête ! Faustine Bollaert a célébré les siens ce samedi 20 mars 2021, à son domicile. L'animatrice de l'émission Ça commence aujourd'hui (diffusée sur France 2) a dégusté de petits cupcakes au chocolat préparés par son mari, l'auteur Maxime Chattam, et leurs deux enfants, Abbie et Peter (7 et 5 ans).

"Merci à tous pour vos pensées, fleurs, petits mots, vos marques d'attention.... d'amour. J'ai l'impression d'avoir enfin passé une journée avec ceux que j'aime autour de moi. J'ai hâte de vous embrasser... en vrai", écrit Faustine Bollaert sur Instagram, en légende d'une photo d'elle, sourire aux lèvres, tenant la surprise préparée par sa petite famille. Elle ajoute : "Une petite erreur s'est glissée sur cette photo. Merci de ne pas la souligner !"

L'erreur en question ? Son âge, puisque les bougies sur les gâteaux indiquent 39 ans ! Sa petite Abbie est allée dans son sens en masquant ses 42 ans sur un dessin qu'elle lui a offert. La jeune fille a représenté deux paquets cadeaux, un gâteau à étages, un coeur avec deux bras et deux jambes, ainsi que le nombre 30. "Maman on dira à personne ton vrai âge", lui a-t-elle dit en lui remettant son oeuvre.

Dans sa story Instagram de samedi, Faustine Bollaert a commenté cette petite attention : "Merci ma chérie pour ma susceptibilité" !